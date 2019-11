L'ultimo addio ad Enea Bruschi: commozione ai funerali

Una folla commossa ha reso l'ultimo saluto ad Enea Bruschi, trovato senza vita nella sua abitazione il 18 novembre scorso. Il 43enne sammarinese era molto conosciuto in Repubblica, anche per aver gestito diversi locali in territorio. Vulcanico, esuberante, sensibile, generoso: lascia un grande vuoto, specialmente nella comunità di Serravalle che lo ha visto crescere. Tantissimi gli amici che si sono stretti intorno ai familiari in questo giorno di dolore e che hanno accolto l'uscita della bara dalla chiesa con un lungo applauso. Tristezza e incredulità per la sua improvvisa scomparsa anche nei numerosi messaggi postati facebook. Ora riposa nel cimitero di Montalbo.