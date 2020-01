Mafia e gioco d'azzardo: arresti e Lecce. Sequestri anche a San Marino

Si trova a San Marino una parte dei 7 milioni di beni sequestrati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce nell'ambito di una indagine nei confronti di persone ritenute appartenenti a una organizzazione criminale affiliata al clan Coluccia della Sacra Corona Unita. L'altra parte dei beni è stata sequestrata nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto, Frosinone e Latina. 10 le misure cautelari, compresi sei arresti di cui tre in carcere. L'indagine ha messo in luce estorsioni, truffe informatiche e gioco d'azzardo, in una organizzazione che secondo gli investigatori è in grado di imporre con metodo mafioso l'avvio, la gestione e il controllo del mercato del 'gaming', gioco legale e illegale. In Salento, nell'operazione, sono stati impegnati gli uomini del Gico della Guardia di Finanza.