La richiesta di intervento è scattata alle 12.45, in centro storico. Il 118 è intervenuto in viale Onofri, al bar Guaita, dove una turista di 25 anni, seduta ai tavolini, si è sentita male, forse per il caldo. Sul posto anche una volante della Gendarmeria a sirene spiegate. La donna è stata soccorsa sul posto e ben presto, dopo brevi accertamenti, si è ripresa dal malore.