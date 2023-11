Maltempo a San Marino, cade quercia davanti ad un'abitazione a Cà Rigo. Raffiche a 122 km/h [Fotogallery]

L'ondata di maltempo che sta colpendo l'Europa e l'Italia non accenna a placarsi. A San Marino sono le violentissime raffiche di vento che stanno creando problemi. La centralina di Torraccia segna raffiche fino a 122 km/h alle 14.00. Questa mattina, attorno alle 12.00, registrata la velocità di 100 km/h del vento a Chiesanuova, ma le raffiche non risparmiano nemmeno i Castelli più bassi con la centralina di Serravalle che arriva a segnare raffiche fino ad 84 km/h. Situazione migliore nel riminese dove le raffiche viaggiano tra i 40 e i 50 Km/h. La Protezione Civile di San Marino raccomanda la massima attenzione e invita a non uscire di casa se non strettamente necessario.

Le squadre della Protezione Civile, della Polizia Civile, in particolare della Sezione antincendio, sono al lavoro febbrilmente per rispondere a tutte le chiamate che stanno arrivando ai loro centralini. Anche gli agenti in riposo sono stati richiamati per fare fronte all'alto numero di interventi in particolare per la caduta di alberi. A Ca' Rigo una quercia è caduta davanti ad un'abitazione e anche in zona Fiorentino alcune piante sarebbero cadute nei pressi di abitazioni e sulla strada. A Dogana una pianta è caduta sul tetto dello stabile della Banca di San Marino.

Segnalato anche qualche piccolo infortunio.

Resta chiuso il Centro Uffici ai Tavolucci con il parcheggio transennato. Le raffiche sono previste in intensificazione nel primo pomeriggio e andranno avanti anche per tutta la notte di domenica.