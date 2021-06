Un incidente, senza conseguenze gravi, è avvenuto in mattinata attorno alle 7:30 a Montegiardino, in Via Scalbati. Una Fiat Bravo con targa italiana, per ragioni da accertare, è uscita di strada e si è scontrata contro un albero nei pressi della scuola, centrando anche una centralina elettrica e un semaforo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Civile. Il conducente nell'impatto non ha riportato lesioni.