Incidente sul lavoro mortale in serata al campo da calcio di Dogana bassa. Attorno alle 19 di oggi, per cause ancora in corso di accertamento L.T., sammarinese di 52 anni, è caduto da una scala mentre si occupava degli spogliatoi del campo da calcio. Una caduta che per l'uomo è risultata fatale. Sul posto i sanitari del 118 oltre al dipartimento di prevenzione, alla Sezione antincendio della Polizia Civile e al commissario della legge reperibile.