Mozzicone sviluppa incendio in una abitazione di Città: perde la vita un anziano

Un incendio si sviluppato in serata in una abitazione di Via del Voltone, a San Marino Città. Poco distante dalla galleria. Le fiamme, stando alle prime indiscrezioni, si sarebbero sviluppate da un mozzicone di sigaretta caduto nel divano di casa di un anziano sammarinese che viveva da solo. Sul posto, allertati sembra, da una vicina che ha visto fuoriuscire il fumo dalla casa, sono arrivate la sezione antincendio della Polizia Civile e una pattuglia della Gendarmeria. Una volta fatta irruzione nell'appartamento già denso di fumo, la terribile scoperta: l'uomo era riverso sul divano, senza dare segni di vita. Sul posto anche il 118 che ha tentato di rianimarlo. Per l'anziano sammarinese non ci sarebbe stato più nulla da fare proprio a causa del monossido di carbonio che aveva saturato la stanza.