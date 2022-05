Non si è trattato di un incidente bensì di un malore per la donna che stava attraversando via Montessori a Novafeltria. Così i Carabinieri del posto, mentre si era ipotizzato un investimento di auto pirata, vista la vicinanza delle strisce pedonali e come riportato da un sito di news. La donna, cosciente, è stata soccorsa dalla croce verde di Novafeltria.