Oggi la sentenza per il processo all'ex Capitano Reggente Giacomo Simoncini, accusato di molestie

C'è attesa oggi per l'annunciata sentenza, nel pomeriggio, sulla vicenda delle presunte molestie a Palazzo Pubblico, per le quali è accusato il consigliere Giacomo Simoncini, Capitano Reggente all'epoca dei fatti. A sorpresa, invece, non è arrivata, in tarda mattinata, la sentenza del processo in cui i commissari della legge Alberto Buriani e Antonella Volpinari sono imputati per abuso d'autorità e falso ideologico, in seguito ad una denuncia presentata dagli ex vertici di Asset Banca, Barbara Tabarrini e Stefano Ercolani. Il Giudice Saldarelli con un'ordinanza, ha fissato un'ulteriore udienza, per il 15 novembre, che verrà dedicata all'audizione del Commissario della Legge Valeria Pierfelici. Una testimonianza che sarà probabilmente dirimente sull'esito del processo.