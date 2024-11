LADRI IN AZIONE Ondata di furti a San Marino: auto rubata e case visitate Gli episodi nei Castelli di Domagnano e Serravalle: rubata una Mercedes e segnalati altri colpi, indagini in corso da parte della Gendarmeria

Ondata di furti a San Marino: auto rubata e case visitate.

Serie di furti, fra martedì e mercoledì, a San Marino. Il primo andato a segno riguarda un'auto – una Mercedes – rubata attorno alle 3 di notte, a Domagnano, in una proprietà privata. I ladri si sono prima introdotti all'interno dell'abitazione per prendere le chiavi, poi hanno aperto il cancello e sono usciti indisturbati. L'amara scoperta solo al mattino.

Ma sono stati segnalati altri tre episodi tra furti e tentati furti, tutti avvenuti in un'area circoscritta nel Castello di Serravalle, alle spalle del San Marino Stadium: interessate via Pelacchi, via Monia e Strada Acquasalata. In un caso l'effrazione è avvenuta nel tardo pomeriggio, prima che i proprietari rientrassero a casa.

Dopo i sopralluoghi di ieri della Gendarmeria, sono ora in corso gli accertamenti del caso. Alzati i livelli d'allerta delle forze dell'ordine.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: