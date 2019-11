Paura per una 43enne sammarinese. In Terapia Intensiva dopo la cena in un ristorante

Grande spavento martedì sera per una donna di 43 anni. Dopo aver ingerito del tonno in un ristorante del territorio, la sammarinese si è sentita male, tanto da essere portata d'urgenza in ospedale dove è stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. In un primo momento si è pensato ad un'intossicazione alimentare. Dopo gli accertamenti del caso, però, l'ipotesi più probabile è quella di una forte reazione allergica. Altre persone infatti avevano mangiato la stessa pietanza senza conseguenze. Ora la donna si trova nel reparto di Medicina. La prognosi dovrebbe essere sciolta nel pomeriggio, dopo una visita specialistica. Sono intanto partite le indagini della sezione salute pubblica della Polizia Civile in collaborazione con l'ISS.