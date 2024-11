Polizia Civile: rocambolesco intervento nei pressi della Porta del Paese. Si parla di 2 persone fermate

Scompiglio, a Città; e auto delle forze dell'ordine a sirene spiegate per un'operazione di polizia che avrebbe portato al fermo di 2 persone, una delle quali con documento d'identità italiano. I fatti intorno alle 16. Un'utilitaria pare stesse percorrendo ad alta velocità Piazzale Lo Stradone, diretta verso Via Piana; quando avrebbe improvvisamente frenato e svoltato a destra verso un piccolo parcheggio. Sarebbero scese di tutta fretta alcune persone. A quel punto – stando alle testimonianze – un pronto e deciso intervento dell'agente di Polizia Civile addetto a regolare il traffico e i passaggi pedonali alla “Porta del Paese”. Correndo si sarebbe diretto verso gli sconosciuti, intimando loro di fermarsi; e ciò – stando a quanto riferito da alcuni passanti – puntando contro di loro il taser. A stretto giro l'arrivo di 3 pattuglie della Polizia Civile e una della Guardia di Rocca. I fermati – si parla presumibilmente di nomadi – sarebbero stati poi condotti al Comando della Polizia Civile per gli accertamenti del caso. Parrebbe escluso avessero armi. Si parla piuttosto di un tentativo di furto. L'operazione di polizia sarebbe ancora in corso; fra gli adempimenti di prammatica – pare – anche la perquisizione del veicolo sul quale viaggiavano. Stando ad alcuni rumors i sospetti sarebbero stati notati – in precedenza – mentre si aggiravano nei pressi del Palazzo Kursaal, dove era in corso un evento di numismatica. Probabile fossero stati segnalati.