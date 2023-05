Processo Asset banca: rigettata l’istanza di prescrizione, nuova udienza a fine giugno

Udienza al processo agli ex vertici di Asset Banca. È stata rigettata l’istanza di prescrizione per uno dei due capi di imputazione. Dunque, il processo prosegue con la prossima udienza fissata per il 26 giugno. Si tratta di un processo che ha avuto un iter particolarmente travagliato, con degli stop e delle ripartenza e istanze di ricusazione. Due, come detto, le imputazioni: presunta amministrazione infedele e ostacolo all’esercizio della funzione di vigilanza. Dinamiche relative al periodo in cui Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini - entrambi oggi in aula - erano rispettivamente presidente e direttore di Asset. La possibile prescrizione - riferita alla presunta amministrazione infedele - se confermata avrebbe, di fatto, potuto sgonfiare l’intero processo. Questi alcuni degli elementi di un processo che proseguirà a fine giugno.