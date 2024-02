Processo Celli-Buriani: 4 anni per l'ex Commissario delle legge e uno per l'ex Segretario di Stato

Sentiamo Enrico Carattoni

Il commissario della Legge Alberto Buriani e l 'ex Segretario di Stato Simone Celli dovevano rispondere in concorso, di tentata concussione e, separatamente, di falsa testimonianza. Buriani inoltre doveva rispondere anche di abuso di autorità e, in concorso con il direttore e giornalista dell'Informazione, Carlo Filippini e Antonio Fabbri, di violazione del segreto istruttorio.

Assolti con formula piena il giornalista e l'editore dell'Informazione mentre l'ex Segretario di Stato Simone Celli è stato condannato per la sola tentata concussione, ad un anno di prigionia con pena sospesa.

L'ormai ex commissario della Legge Alberto Buriani è stato condannato per tentata concussione e per abuso di autorità, complessivamente a 4 anni di prigionia ed a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Una vicenda delicata che ha sullo sfondo l'epilogo di Banca Cis e il fascicolo aperto e poi archiviato da Buriani nei confronti della Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti e di Sandro Gozi, parti civili in questo processo. Oltre alle spese processuale, il giudice ha condannato Buriani al risarcimento del danno, fissando una provvisionale di 118mila 386 euro a favore di Banca Centrale della Repubblica di san Marino.

Parzialmente soddisfatto l'avvocato di Simone Celli, che in questo procedimento ha difeso anche Carlo Filippini e Antonio Fabbri.

Sentiamo Enrico Carattoni, avvocato di Simone Celli, Carlo Filippini e Antonio Fabbri