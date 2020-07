Processo “Conto Mazzini”, nessuno degli imputati presente

È iniziata questa mattina la prima udienza del Processo d'Appello del “Conto Mazzini”. Si sarebbe dovuta svolgere il 14 maggio in Tribunale, ma la situazione di emergenza sanitaria ha fatto slittare la data e costretto a scegliere il Teatro Concordia di Borgo Maggiore come sede. Nessuno degli imputati è presente. Si tratta di una prima udienza interlocutoria, per valutare un calendario di convocazioni. In primo grado, il 29 giugno del 2017, dopo oltre un anno e mezzo di udienze, il processo finì con quattro assoluzioni ed una raffica di condanne da un minimo di due anni ad un massimo di 9 anni e 6 mesi.