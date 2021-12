Processo Gatti-Galassi: rigettata la richiesta di parziale prescrizione

Come nella prima udienza Clelio Galassi non ha partecipato mentre Gabriele Gatti era presente e il suo collegio difensivo (Avvocati Gian Nicola Berti, Filippo Cocco, Paride Bugli) ha esordito sostenendo che tutti gli addebiti contestati, ad eccezione di uno, sono prescritti, alla luce della sentenza del Collegio che ha qualificato il riciclaggio come reato istantaneo ad effetto permanente. Chiesta dunque, al Commissario della Legge Simon Luca Morsiani, la conseguente declaratoria, mediante sentenza parziale di prescrizione. La parte civile Avvocatura dello Stato (Avvocati Sabrina Bernardi e Simona Ugolini) si è opposta ricordando come sia contestata anche la continuazione dei reati fino all'ultimo, dell'ottobre 2015. Dello stesso parere il Pf Roberto Cesarini secondo il il quale a prescindere dalla prescrizione, che a suo avviso scatterebbe non prima del 2024, le somme oggetto del processo dovranno essere confiscate perché di “indubbia provenienza illecita”. Tesi contrastata dalla difesa Gatti per la quale i reati presupposti non sono affatto dimostrati.







Il Commissario della Legge Morsiani ha rigettato la richiesta di parziale prescrizione e gli avvocati dell'ex Segretario agli Esteri hanno ripreso la parola per presentare una serie di istanze istruttorie a partire dall'ammissione di alcuni testimoni. Tra questi anche ex colleghi di Gatti in Congresso di Stato all'epoca dei fatti. Chiesta inoltre una corposa acquisizione documentale, inclusa la relazione della Commissione d'Inchiesta su Banca Cis. Il Commissario della legge Morsiani risponderà alle questioni rimaste in sospeso con atto separato prima, o all'apertura, della prossima udienza già fissata per il 9 febbraio quando verranno sentiti i primi testimoni, secondo un ordine e un criterio che nel frattempo tenteranno di concordare le parti, su proposta del Pf. Già fissate anche altre due udienze per il 16 e il 24 febbraio.