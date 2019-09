Ricoverato in rianimazione il motociclista sammarinese coinvolto in un incidente a Cerasolo

È ricoverato in rianimazione il motociclista sammarinese di 31 anni coinvolto, ieri mattina, in un incidente a Cerasolo Ausa, in via Pasolini. La moto su cui viaggiava l'uomo si è scontrata con un furgone. Ad avere la peggio è stato proprio il 31enne trasportato, poi, in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. La prognosi è riservata.