Rimini, la polizia sulle tracce dell'uomo che ha stuprato e picchiato una 21enne

Il bagno 118

La versione della 21enne, trovata domenica ferita ed in stato confusionale sulla spiaggia di Rimini altezza del bagno 118, trova conferma negli esami clinici: la visita a cui è stata sottoposta la giovanissima ucraina ha rilevato segni e ferite ritenute compatibili a quelle di un abuso sessuale contro la sua volontà. La vittima è dunque stata stuprata e picchiata: ha riportato trauma cranico e frattura della clavicola, è tuttora ricoverata all'Infermi di Rimini. Nel frattempo è ancora caccia all'aggressore, gli inquirenti della Squadra Mobile, coordinati dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci, proseguono le indagini per individuare l'autore della violenta aggressione. La vittima ha descritto l'uomo in maniera approssimativa e per il momento le indagini stanno proseguendo nel giro dello spaccio. Setacciate nuovamente, per la seconda volta, strutture fatiscenti tra Rivazzurra e Miramare e residence e strutture ricettive nella speranza di trovare elementi utili per le indagini.