Rissa a Borgo Maggiore: in carcere 41enne per violenza e minacce alle forze dell'Ordine

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato lunedì mattina il fermo nei confronti di un sammarinese 41enne che, nella serata di sabato scorso, ha aggredito un agente della Guardia di Rocca. Tutto è partito in seguito alla segnalazione della Centrale Operativa Interforze, la pattuglia è intervenuta alle 22.45 nel centro di Borgo Maggiore, dove si era scatenata una rissa. Il sammarinese, all'arrivo delle forze dell'Ordine, si è scagliato contro gli agenti, colpendone uno con un calcio, e offendendo le divise fino alle minacce. Nel frattempo sul posto è arrivata anche una volante della Gendarmeria. Viste le resistenze e lo stato di alterazione del 41enne, gli agenti sono intervenuti utilizzando il Taser, ed evitando sviluppi di maggiore gravità. dopo aver bloccato il sammarinese lo hanno portato in Pronto Soccorso per accertamenti, dopodiché in carcere dove è tuttora rinchiuso.



Inoltre, nella mattinata dello scorso 4 maggio, una pattuglia della Guardia di Rocca durante un controllo transfrontaliero al confine con Ventoso, ha posto a sequestro un'auto Audi Q3 targata Italia. Dai controlli eseguiti, grazie anche all'aiuto dei colleghi polacchi, è risultato che il veicolo era stato rubato in Italia il 20 ottobre 2020, per essere poi “riciclato” dopo la modifica del telaio e reimmatricolato in Polonia. Sono in corso ancora accertamenti in collaborazione con le autorità polacche.

Il 13 maggio si sono anche concluse le indagini della Sezione Operativa per furto di una borsa da donna, avvenuto il 18 aprile scorso. La donna denunciava all'Autorità Giudiziaria due cittadini del circondario, un uomo e una donna, che dopo l'interrogatorio hanno restituito la borsa.