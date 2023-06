Rovereta: denunciato cittadino cinese per falsi documenti

La Guardia di Rocca ha reso noto che nel pomeriggio di lunedì 19 giugno, nell’ambito della prevenzione e controllo del territorio, presso il confine di Rovereta hanno controllato un cittadino cinese di 47 anni. Durante il controllo ha esibito una patente di guida rilasciata, a quanto sembrava, dalle autorità greche. Essendo il documento di dubbia autenticità, data la tecnica di stampa e l'iridescenza di alcuni ologrammi, hanno verificato il documento per poi accertare che si trattava di un falso. Il soggetto è stato interrogato e denunciato a piede libero per atti falsi e guida senza patente in quanto mai conseguita.