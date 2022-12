San Marino: 5 patenti ritirate in una settimana; deferiti due assuntori di cocaina

Sono 10 gli incidenti stradali - due con feriti -, che, nella scorsa settimana, hanno reso necessario l'intervento della Polizia civile. A seguito dei rilievi, un conducente è stato trovato con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentivo, e quindi deferito all'Autorità giudiziaria. Mentre in un altro caso una persona è stata segnalata all’Ufficio Registro Automezzi per le violazioni amministrative relative alla velocità e condotta di guida pericolosa.

Durante i controlli, tre conducenti sono stati pizzicati in stato di alterazione psicofisica. Due per l'assunzione di cocaina: una persona era alla guida, mentre la seconda era solo a bordo dell'auto. In totale sono state cinque le patenti ritirate: tre per alcol sopra il consentito, una per guida sotto effetto di stupefacenti e una per velocità pericolosa.