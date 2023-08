Una Toyota Yaris targata San Marino e un pullman Bonelli si sono scontrati, all'incrocio fra via Piana e via Montalbo - la strada che porta al Cimitero-. Mentre il pullman saliva verso Città, l'automobile si sarebbe immessa in strada tagliandogli la strada. Sul posto sono intervenute Gendarmeria e Polizia Civile. Fortunatamente non ci sono stati feriti.