San Marino: cade accidentalmente dal tetto, 67enne al Bufalini di Cesena

Stava lavorando in mattinata sul tetto della sua abitazione, in strada Domopora, a Cailungo di Borgo Maggiore, quando per cause accidentali è caduto. L'uomo, un sammarinese di 67 anni, era cosciente all'arrivo dei soccorsi. I primi a intervenire i sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato, mentre la pattuglia della Guardia di Rocca, ha ricostruito la dinamica dell'incidente domestico.

La richiesta di aiuto è arrivata alle 11.50 alla Centrale Operativa, da parte di un famigliare che, rientrando a casa, lo ha trovato riverso a terra. Il sammarinese sarebbe caduto da un'altezza di 7 metri circa. Ha riportato diversi traumi, tanto da rendere necessario il trasferimento al Bufalini di Cesena in Elisoccorso, alle 12.30. Nel nosocomio cesenate, dove si trova in prognosi riservata, sarebbe già stato sottoposto a intervento chirurgico. Sul posto sono intervenute anche Polizia Civile e Gendarmeria.