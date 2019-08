Santa Mustiola: cade in moto e si frattura la tibia, 30 giorni di prognosi

Brutta mattinata per un sammarinese di 46 anni che questa mattina è caduto in moto in zona Santa Mustiola. È successo attorno alle 11,30. L'uomo, residente ad Acquaviva, era in sella al motociclo lungo strada Prima Gualdaria, nelle vicinanze di via Pietro Massano. All'altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull'asfalto. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Sul posto sono intervenuti la polizia civile e gli uomini del 118. Il 46 enne è stato così trasportato all'ospedale di Stato. Per lui la frattura della tibia destra e 30 giorni di prognosi.