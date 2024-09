Soldi occultati a San Marino: Giombini assolto in terza istanza

È giunto a conclusione la vicenda giudiziaria di Leonardo Giombini, imprenditore 52enne di Perugia accusato di avere trasferito e occultato 1.951.900 euro su un conto presso la Bac collegato ad un mandato fiduciario conferito a Bac Fiduciaria. In data 4 marzo 2024, il giudice di appello Renato Bricchetti ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato è estinto per prescrizione.

Dopo il ricorso in terza Istanza, della difesa di Giombini, il giudice Oliviero Mazza ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. Annullando la precedente sentenza e di conseguenza anche il sequestro del denaro, restituito al proprietario.

