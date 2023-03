Ubriachezza molesta e offese alle autorità: arrestato giovane sammarinese

Un sammarinese di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, a Dogana. Ubriaco, avrebbe molestato un gruppo di persone all'aperto, poi all'interno di un locale. Avrebbe infine inveito contro la Polizia Civile, intervenuta sul posto dopo un primo intervento della Guardia di Rocca. È stato portato al carcere dei Cappuccini in serata, poco prima delle 20. Dovrà rispondere di ubriachezza molesta in luogo pubblico, violenza e minaccia contro l'autorità e offesa a pubblico ufficiale. Fissato per domani l'interrogatorio di garanzia.