Week-end di allerta per traffico e temperature. Ma si registra anche un nuovo rincaro dei carburanti

Per l’ultimo week-end di luglio in Italia le temperature tornano al di sopra del livello stagionale, con valori medi che oscilleranno tra i 35 e i 36 gradi.

In 10 città italiane sono previsti bollini arancioni che indicano il rischio caldo per la fascia di popolazione più fragile. L’allerta riguarda principalmente le città del Centrosud ma tra queste compare anche Bologna. Al Nord invece ultime piogge sull’arco alpino, con forti temporali e rischio grandine.

Per afa e nubifragi si tratterà però di un’ondata più breve rispetto a quella degli scorsi giorni. Il sito ilMeteo.it riporta infatti che il mese di agosto sarà soleggiato e non troppo caldo.

Sul fronte autostrade invece il bollino per l’intero weekend è di colore rosso. In Emilia-Romagna particolare attenzione soprattutto intorno al nodo autostradale di Bologna. Ma sulle partenze verso i luoghi di villeggiatura peserà il nuovo rincaro dei carburanti rilevato in queste ore da Quotidiano energia: la benzina sale a 1.895 euro al litro mentre il gasolio a 1.743.

Un aumento che, date le quotazioni dei prodotti petroliferi e l’andamento del cambio Euro/Dollaro, per Federconsumatori Rimini appare ingiustificato, come ci ha spiegato il Presidente Graziano Urbinati.

Secondo Coldiretti, inoltre, il carobenzina avrà un effetto a valanga sui costi delle imprese e sulla spesa dei consumatori, in quanto in Italia l’88% delle merci viaggia su strada. Il risultato è che per mangiare gli italiani hanno speso 4 miliardi in più nei primi sei mesi del 2023, pur tagliando le quantità acquistate.

Nel servizio l’intervista a Graziano Urbinati, Presidente di Federconsumatori Rimini.