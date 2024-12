Al Santa Chiara la provocazione di giovani artisti: in vendita, assieme alle loro opere

le interviste a Steve Ehanire; Emanuele Bertuccioli; Tommaso Federico

Sono giovani ed intraprendenti, ad unirli la passione per il design e la spinta verso stimoli sempre nuovi. Soprattutto, cercano un luogo dove per esprimere le loro idee, nella convinzione che arte e cultura siano un motore per il cambiamento. Il collettivo universitario Swag Marino ha saputo cogliere questa urgenza, organizzando da due anni eventi per dare voce alla creatività. Buy Me è il suo ultimo progetto in partner con UNIRSM. Obiettivo: offrire uno spazio a talenti emergenti, rompendo la barriera tra prodotto e produttore. Ne è nata una mostra, allestita nell'aula magna del monastero Santa Chiara, presentata come un laboratorio di sperimentazione e provocazione, in cui i partecipanti non sono solo espositori, ma vere e proprie “opere” in vendita. Una mostra che è anche un invito a riflettere sull'importanza di valorizzare e sostenere l'anima creativa delle nuove generazioni.

Nel servizio le interviste a Steve Ehanire del collettivo Swag Marino; Emanuele Bertuccioli Graphic e Web Designer; Tommaso Federico DJ e produttore musicale