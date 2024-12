"Amos Luchetti Gentiloni. Architetto e Sovrintendente": al via la mostra a San Marino

“Amos Luchetti Gentiloni. Architetto, Imprenditore e Sovrintendente ai Monumenti”: la mostra, inaugurata ieri al Museo Pinacoteca San Francesco alla presenza del Segretario Lonfernini e dell'ambasciatore d'Italia a San Marino Colaceci, espone il forte legame fra un riconosciuto esponente della cultura del primo ‘900 e la Repubblica di San Marino, rinnovato dalla importante donazione di ceramiche agli Istituti Culturali sammarinesi da parte delle eredi.

Fino al 2 marzo, esposti pezzi d’arredo di sua progettazione, documenti d’archivio e altre testimonianze che attestano sia le commissioni ricevute che i doni inviati dal Gentiloni per le sale di rappresentanza sammarinesi. La mostra è strutturata in tre sezioni. A completamento dell’esposizione, progetti di lavori non eseguiti, inediti e rappresentativi dell’opera di Amos Luchetti e della sua grande capacità di rappresentare con pochi tratti volumi complessi e ampie prospettive.

Nel video Paolo Rondelli, curatore mostra, e Renzo Broccoli, curatore mostra.