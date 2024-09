Christmas Contest: annunciati i vincitori. A dicembre la finale su San Marino Rtv

Quarta edizione del concorso canoro che celebra il talento giovanile e i valori del Natale. Christmas Contest si conquista a pieno titolo lo spazio di evento che “vuole essere un’occasione di crescita umana” – per usare le parole di Papa Francesco. Dalla finale di ieri sera al Forum Theatre di Roma, sono usciti vincitori: per il miglior testo, il duo Masala e Foresta, già protagonisti nella scorsa edizione di Una Voce per San Marino; i lituani Saulė Tamulionytė per la miglior musica; e la giovane rumena Eva Maria Nicolescu per la miglior interpretazione. Giovani artisti che avranno poi l’onore di esibirsi sul palco del XXXII Concerto di Natale, che si terrà il 14 dicembre nell’Auditorium della Conciliazione a Roma.

La giuria del Christmas Contest che ha decretato i vincitori era composta da Mons. Davide Milani, Segretario Generale della Fondazione Pontificia Cultura per l’Educazione, la conduttrice radiofonica Silvia Notargiacomo, il Maestro Adriano Pennino, Direttore d'Orchestra, il critico musicale Dario Salvatori e Paolo Rondelli, Direttore Istituti Culturali. Oggi la conferenza stampa in Vaticano.

La finale del Christmas Contest, come lo scorso anno, andrà in onda a dicembre su San Marino Rtv.

Nel video l'intervista a Paolo Rondelli, Direttore Istituti Culturali