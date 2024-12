"Cronaca di un innesto" Anna Chiara Macina presenta l'ultimo libro di racconti

Anna Chiara Macina presenta il suo nuovo libro, e lo fa davanti a un pubblico che riempie la 'terrazza' per lei. "Cronaca di un innesto" il titolo della raccolta di racconti, elaborati anche in forma di favola, la cifra stilistica che più si addice all'autrice. "Tutto parte da un incontro - spiega a Laura Franciosi - che mi ha riportato a casa: quella in cui non facciamo fatica a farci conoscere". Macina ammette la difficoltà a parlare delle cose belle con gli altri, proprio per il timore di bruciarle, da sempre gelosa dei suoi 'incontri speciali', oltre che fisici, anche emozionali, interiori.

"La penna non tradisce - racconta all'intervistatrice -, perché ogni parola ha un peso". Ha amato scrivere soprattutto il racconto di che ha per protagonista un robottino, personaggio al quale dedica questo lavoro: "la personificazione del desiderio di mettersi all'ascolto dell'altro".