E se rubare è un po' morire...

LA CHIMERA è una storia di archeologia e tombaroli tra terra e cielo: mistica e tirrenica. “L'Inglese” è uno straniero uscito di galera che come un rabdomante con la bacchetta biforcuta percepisce il vuoto sotto i piedi (il tesoro da contrabbandare). L'OPERA è realismo rurale magico: tra il sociale e il politico c'è il sogno del capitale da fregare. IL FILM è nello sguardo della regista come un tesoro nascosto capace di svelare quel che c'è sotto l'amore “che è una forza che produce amore”. Arthur è il capo mistico e sensoriale di una banda di ladri che proprio l'invisibile non lo vedono nelle tombe che profanano. Lui è un eroe magro che mangia poco e si cambia poco, si sporca pian pianino...