Eurovision 2025: annunciati i conduttori, ci sarà anche Michelle Hunziker

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina, e dalla Svizzera arriva l’annuncio ufficiale dei conduttori. Sul palco dell’Arena Plus di Zurigo saliranno Melanie Freymond e Sven Epiney, affiancati, per le semifinali e la finale, da Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer.

La Prima Semifinale è prevista per il 13 maggio, la Seconda il 15 maggio, mentre il gran finale andrà in onda il 17 maggio. L’emittente SRG SSR ha scelto conduttori e conduttrici che incarnano i valori svizzeri di apertura, diversità e multilinguismo.

Michelle Hunziker, icona svizzera e italiana, sarà affiancata da Sandra Studer, ex concorrente dell’Eurovision 1991, e Hazel Brugger, comica cresciuta a Zurigo. "Il trio rappresenterà lo spirito di unione e integrazione della Svizzera," si legge nella nota ufficiale. Il programma, trasmesso anche sul canale YouTube dell’Eurovision, richiede che i conduttori padroneggino la lingua locale e l’inglese, per coinvolgere milioni di spettatori in tutta Europa.