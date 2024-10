Festa del Cinema di Roma, in anteprima il ritorno di Ulisse e la vecchiaia di Pirandello

Nel video gli interventi di Fabrizio Bentivoglio, attore; Valeria Bruni Tedeschi, attrice; Ralph Fiennes, attore

Alla Festa del Cinema di Roma presentati i film sul ritorno di Ulisse, con un cast d'eccezione, e l'ultima fatica di Michele Placido, dedicata alla vecchiaia di Luigi Pirandello. Un Luigi Pirandello vecchio, con una moglie ricoverata per evidenti squilibri mentali, che ritrova la giovinezza, almeno nel suo cuore, grazie alla sua nuova, talentuosa musa. E' l“Eterno Visionario” di Michele Placido, che uscirà nelle sale a novembre, con Fabrizio Bentivoglio nella parte del maestro della letteratura, premio Nobel nel 1934. Valeria Bruni Tedeschi è superba nel suo personaggio sopra le righe, la moglie Antonietta Portulano, che l'ha portata a confrontarsi sulla pazzia. Altro film in anteprima alla 19esima Festa del Cinema “The Return”, di Uberto Pasolini, che uscirà il 30 gennaio, con un cast d'eccezione a raccontare la storia di Ulisse e del suo ritorno a Itaca. Protagonisti Ralph Fiennes e Juliette Binoche, acclamati e quasi assaltati per un autografo, e Claudio Santamaria. Interessante la risposta di Fiennes su quali ricerche abbia fatto per entrare nel ruolo di Ulisse.

Nel video gli interventi di Fabrizio Bentivoglio, attore; Valeria Bruni Tedeschi, attrice; Ralph Fiennes, attore