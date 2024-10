Gioacchino da Fiore al cinema

Gioacchino da Fiore fondatore dell'ordine florense nel XII secolo dalla tradizione benedettina ai cistercensi in Calabria nel Regno alle crociate. Teologo e abate citato da Dante nel Paradiso (XII canto): “di spirito profetico dotato” che ispirò artisti e pensatori come Montaigne, Hegel, Michelangelo e Joyce. Tra umano e trascendente: apocalittico nel senso di San Giovanni. Approccio teologico ed effetti visivi digitali, fotogrammetria innovativa, per un soggetto che spazia dalla Bibbia alla Divina Commedia.