I Kyanite vincono il San Marino Amicizia Live Festival 2024

Nel video estratti dalle esibizioni di Kyanite e Paco.

Da Forlì i Kyanite conquistano il 21° SMALF, la giuria composta da Barbara Andreini, Christine Joan e Andrea Felli, premia la giovane band per la personalità, l'originalità, la bellezza della voce di Stefania Moramarco sulle note dell'inedito “Runaway”, “la maturità di un viaggio che si è trasformato in una performance completa”. Dopo la proclamazione affidata all'ideatore del festival Stefano Piva, il passaggio di consegne dai Soundcheck, i vincitori del 2023. Per i Kyanite adesso l'opportunità di registrare una demo professionale in sala di incisione (lo Studio Farmhouse di Andrea Felli) e realizzare un videoclip del backstage.

Un trampolino di lancio che segna quest'anno il record di 28 artisti in gara, tutti di livello: sul palco della finale in 8. Insieme ai Kyanite: Memi, Eric, Micaela, Simon Evans, Lisa Bell, Afterdark e Paco, cantautore sammarinese da 9 anni a Torino per coltivare il suo sogno di musica e arte.

La 21° edizione del San Marino Amicizia Live Festival chiude i battenti in crescita esponenziale per numeri, visibilità e interazioni social trainate da Giordano Bruno Luisè, conduttore delle tre serate. Dietro le quinte, un lavoro di squadra esemplare: la cura dei dettagli e l'attenzione ai partecipanti che fanno dell'evento una esperienza professionale a 360 gradi. Su tutto vince la musica. Appuntamento al 2025!

Nel video estratti dalle esibizioni di Kyanite e Paco.