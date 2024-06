I Peanuts di Schulz a tutto Snoopy!!!

La striscia anni 50 a fumetti del mitico Schulz è anche una saga di taglio cinematografico, animata e televisiva, multimediale, prodotta sin dagli anni 2000 dalla APPLE. Le avventure di Linus, Charlie Brown, e Snoopy (appunto, protagonista dello streaming 2024) sono ambientate in campeggio con gli amici di sempre e relativi uccellini folli alla Woodstock. I Peanuts, qui, sono particolarmente “green” in 10 storie (solo in streaming) tutte 'giocate' nel parco naturale di Camp Spring Lake. I Beagle Scout sono “bracchetti volanti” avventurosi in balia del cane più pazzo del mondo che ha un padrone: Charlie Brown in vacanza ma non troppo, visto l'animale di compagnia (poca...) che si ritrova!? Un piccolo mondo ironico da commedia comica intelligente che tutti amiamo.