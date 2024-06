Il maceratese di Amarche da amare

Ai piedi del Monte Pennino verso le fonti del torrente Scarsito in una zona appenninica delle Marche ai confini con L'Umbria, area boschiva del comune di Sefro tanto misteriosa quanto sconosciuta: un'altra “meravigliosa scoperta” degli amici naturalisti di AMARCHE.IT. Gli esperti camminatori battono spesso l'Alta Valle del Potenza indicando percorsi turistici sconosciuti ai più. Sentieri, Boschi e ruscelli: tragitti e camminamenti ben segnalati e raccomandati dagli appassionati. Pace e tranquillità per tutti nel rispetto della natura e della popolazione residente che ama la propria terra salvaguardandola da sempre. Circa due ore di cammino in 5 km su dislivelli moderati: rocce, torrenti e spaccati boschivi di verde intenso, rifugio di fauna e flora locale da rispettare nel delicato equilibrio dell'habitat naturale. Rumori d'acqua, aria e profumo di muschio e terra. Un paradiso incontaminato da lasciare tale nell'interesse di tutte le forme di vita. Sotto al monte Pennino si trova il valico o Bocchetta della Scurosa con le acque sorgive di fonte del Sepolcro. Qui in pieno Medioevo c'era una chiesa intitolata al S.S. Sepolcro, appunto. Eremo e parrocchie erano parte della antica diocesi di Nocera Umbra.