Il photographer del tempo

Riprese in piano sequenza a documentare l'attività odierna di PARR, leggenda vivente della fotografia inglese, intento a girare, ancora oggi, per il paese. Reale e paradossale il lavoro quotidiano di MARTIN sin dagli anni 70 trasforma il kitsch in arte nel mestiere di intuire la bellezza tra le cose: gli occhi nella sua macchina fotografica appesa al collo con un mondo dentro... MARIN PARR ha segnato il secolo scorso quasi la sua visione della vita fosse uno specchio sulla quotidianità di ognuno. La società che attraverso i consumi passava dal capitale al virtuale e mediatico conteneva inevitabilmente il nostro presente: segni del futuro prossimo – testimonia ancora il grande fotografo del reale iconico. La fotografia contemporanea deve molto al vecchio maestro d'arte visiva.