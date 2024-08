Il viaggio dell'eroe alla Forrest Gump

Un'avventura tutta inglese sulla straordinaria 'vecchiezza' di un pensionato in un viaggio dell'eroe di 800 km alla Forrest Gump: si fa tutto! con il cuore e con i piedi... Ci si può spedire... ai confini della Scozia, con speranza e magari poco fede, dal Davon insieme a una lettera scritta per affetto a una vecchia amica che muore di cancro. Commozione e distanza geografica, camminando per giorni al tempo dei media, rendono tutto e tutti vicini al telefonino, facendo d'un gesto d'amore un evento mediatico. Per Harold la fuga diventa un percorso profondo nel suo passato (un pellegrinaggio interiore): il figlio perduto e una vita trascorsa mai dimenticata, riemersa con la malattia della sua Queenie.