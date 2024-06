L'anno di Faber a 25 anni dalla morte di De André

¼ di secolo dopo verranno rieditati e ripubblicati tutti i 14 album con booklet di FABER in navigazione completa e cronologica dei suoi famosi “Volumi”: da oggi anche il disco RIMINI. Il progetto della Fondazione De André con Sony Music Italia si chiama: WAY POINT, “da dove venite... Dove andate?” anche in note e appunti inediti, detti e mai letti. A oggi dopo 25 anni dal quel gennaio '99 di fine secolo, ad aprire un nuovo millennio, che ha già 'doppiato' il primo ventennio, i dischi di Fabrizio se paragonati agli altri sono ancora incollocabili perché vivono in uno spazio/tempo sospeso: l'antico/attuale della poesia e della ricerca sul linguaggio (pensiamo alle canzoni in genovese o sardo così internazionali - scriveva David Byrne). Bastava una chitarra... e una sigaretta sempre accesa, e lui avrebbe già compiuto 84 anni a febbraio.