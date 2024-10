L'aspetto umano dell'indagine giudiziaria, presentato il romanzo "La perseveranza del Santo"

Il titolo richiama ad una dimensione soprannaturale, dove sembra guardare l'esile donne in copertina, ma il romanzo “la perseveranza del santo” è un thriller umanissimo, .ispirato al delitto di Anna Maria Stellato, detta Luna, avvenuto nel luglio 2012 a Rimini, ad opera di quello che si scoprirà poi essere un serial killer: Zakaria Ismaini Sold out lo splendido Teatro Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria, in prima fila le autorità militari e civili, tra le quali il prefetto Giuseppina Cassone.

Il battesimo del romanzo ha visto accanto all'autore il sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Rimini Davide Ercolani, titolare delle indagini sul femminicidio Protagonista del romanzo, che ha sullo sfondo il rosa del capodanno dell'estate riminese, il carabiniere Federico Santucci noto come “il Santo”, una figura che si ispira al maresciallo Pompilio Maffei, che insieme al pm Ercolani indagò su quella vicenda senza rassegnarsi alla facilità della pista iniziale, dando così giustizia a quella donna di 24 anni, trovata nelle acque di viserbella una mattina di luglio

Nel video l'intervista a Davide Grassi, avvocato ed autore libro Davide Ercolani, sostituto procuratore della Repubblica presso Tribunale di Rimini Pompilio Maffei, maresciallo dei carabinieri