La Festa del Cinema di Roma apre all'insegna di Berlinguer e della sua "grande ambizione"

Nel video gli interventi di Andrea Segre, regista, e di Elio Germano, attore

Iniziata la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, col film di apertura, “Berlinguer, la grande ambizione”. E' uno dei film più attesi della rassegna, quello di Andrea Segre, che ha espresso stupore per essere stato il primo a voler raccontare questa storia. Elio Germano letteralmente si tramuta nel compagno segretario Berlinguer, “e non leader”, tiene a sottolineare lo stesso attore, che in conferenza spiega come quelle spalle curve tradissero il peso delle responsabilità che Berlinguer sapeva di portare, quando volle promuovere il “compromesso storico”, mai divenuto realtà, e rimasto grande ambizione, appunto. Ma lavorava per lo Stato, sottolinea, non per se stesso, un concetto ben più alto di felicità.

