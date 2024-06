La Street Art all'ergastolo

Chico Forti ha vissuto come a THEACHAPI, nelle stesse condizioni degli ergastolani californiani, per 24 in detenzioni di massima sicurezza a Miami (Florida). JR porta al cinema dapprima in Francia la sua opera-progetto sociale sul carcere duro americano: un ponte tra due mondi. Detenuti e per quanto possibile le famiglie coinvolte dal 2019 per un periodo ancora più duro con un gigantesco murale e successivamente con una gigantografia a pezzi: i pezzi degli uomini (e delle donne: mamme, mogli e figlie) nel lungo viaggio vicino al cuore, e al dolore, sull'utopia della speranza. 92 minuti serrati e sconvolgenti sul luogo che nessuno vuol vedere e che i più mai vivranno realmente, eppure JR ci ha provato ad aprire le porte a tutti.