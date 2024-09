“La vita oltre la paura”: presentazione sammarinese del nuovo libro di Sergio Barducci

Nel video l'intervista a Sergio Barducci

In tanti ieri sera al Teatro Titano, a San Marino Città, per la presentazione dell'ultimo libro, del giornalista-scrittore, Sergio Barducci, per tanti alla San Marino Rtv. “La vita oltre la paura” - questo il titolo – racconta la storia di Anna Rosti, una sammarinese che sopravvisse nel 1956 al naufragio dell'Andrea Doria, mentre era diretta negli Stati Uniti, per raggiungere il marito. Durante la presentazione, a cura della giornalista Debora Grossi, anche la lettura, di alcuni brani del libro, con Alessandro Pilloni.