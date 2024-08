Olimpiadi: tutto in un museo

La casa dello spirito sportivo olimpico del fondatore dei giochi Pierre De Coubertin è una “Nuova Olimpia” dove arde il fuoco sacro che fonde la grecità con l'olimpismo moderno e contemporaneo. Il museo è a Losanna nel Cantone Vaud dove ha sede il CIO (il Comitato Olimpico Internazionale). Storia e leggenda documentate sin dal 1896. Il Museo Olimpico svizzero è su tre piani espositivi in 3000 mq nel cuore di un parco. La struttura contiene solo testimonianze, oggetti e opere, a tema sportivo ordinati secondo la disciplina dell'arte. Cimeli storici e media interattivi convivono in uno spazio multimediale unico al mondo frequentatissimo proprio adesso durante le competizioni olimpioniche francesi. Biblioteca e museo custodiscono un patrimonio inestimabile di documenti e filmati d'epoca consultabili da tutti come memoria di pace per le future generazioni che nello sport incontrano avversari leali e mai nemici mortali.