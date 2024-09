Se una donna dice no!

“A dire basta” sono le donne. L'amore “finisce con noi” se c'è la violenza famigliare e l'abuso di coppia che non sono mai giustificabili. Inaccettabile ogni scusa perché lei subisce dal padre e dal fidanzato. Cambiare per non morire... La libertà è femminile. Lily (il giglio) Bloom (il germoglio) apre un negozio di fiori per dare colore e cura a una vita che non ce l'hanno. Il suo bouquet floreale è un decoro solamente estetico che nasconde fiori secchi e marci della purezza perduta. Lily con Ryle e prima con l'amore giovanile Atlas tenta di ri-sbocciare ridando colore e bellezza a sé stessa come tante donne violate.