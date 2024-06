“The life”, a Pesaro opera immersiva ed incontro con Marina Abramović

Nel servizio le parole dell’artista Marina Abramović nel suo videomessaggio

Arriva a Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura, la prima italiana di “The Life”, l’opera immersiva di Marina Abramović e Tin Drum al Centro Arti Visive Pescheria, che per la prima volta nella storia dell’arte propone una performance in una doppia dimensione: fisica e digitale. C'è il suo abito rosso, sospeso e poi ci sarà lei, il 18 giugno, ultimo giorno dell'installazione, al Teatro Rossini.

“È un grande onore essere invitati a Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura -Queste le parole dell’artista Marina Abramović nel videomessaggio -Presenterò con Tin Drum il mio nuovo lavoro in realtà mista intitolato The Life. So che Pesaro Capitale è incentrato sul rapporto tra scienza, natura e tecnologia; il mio lavoro si basa sulle arti performative e questo è il mio primo esperimento, il mio primo tentativo di utilizzare le nuove tecnologie e di ampliare l'idea di come le arti performative possano essere viste in futuro, se l'artista non è più fisicamente presente”.

Presentata alla Serpentine Gallery di Londra nel 2019, l’opera ha attraversato il mondo prendendo vita in diverse città, raggiungendo persino il traguardo della vendita all’asta record in occasione dell’appuntamento autunnale londinese di Christie’s nel 2020. Ancora prima che il mondo globalizzato sperimentasse l’isolamento forzato causato dalla pandemia covid-19, elaborando strategie per mantenere la propria connessione sociale, l’artista si poneva la questione della smaterializzazione del corpo e la sua trasposizione in una dimensione slegata dal qui e ora.