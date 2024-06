Torna "Un monte di libri", letture ad alta voce nei Castelli

Siamo fatti di storie. La lettura dei genitori ai loro figli, ad alta voce, è importantissima, perché si carica di significato affettivo ed attiva una quantità di aree che nessuno è in grado di attivare: non solo emotive, strategiche, ma aree motorie. La narrazione arricchisce lo sviluppo cognitivo e relazionale del bambino fin dalla nascita.

L'appuntamento con la magia del racconto è da stasera alle 20.30, nell'anfiteatro della Ludoteca di Acquaviva. Quarta edizione di "Un monte di libri", organizzata dalla Ludoteca Polo-gioco e dai "Lettori con la valigia". L'incasso di stasera della ludo-tombola e del mercatino andrà alla Fondazione Centro Anch'io, per supportare l'attività dei ragazzi.

Un viaggio tra le parole nei 9 castelli, ogni martedì, per bambini da tre a sei anni con i lettori volontari.

"Ci chiamiamo 'Lettori con la valigia' perché all’interno della valigia ci sono tanti libri per tutte le fasce di età - spiega Sabina Franci, lettrice volontaria -. Il nostro target può essere dai tre ai sei anni ma in realtà in base al pubblico che abbiamo, adattiamo la scelta del testo".

Nel video l'intervista a Sabina Franci, lettrice "Lettori con la valigia"