"Tutti De Sica" con Andrea 'neorealista' horror

La Cineteca comunale dedica alla famiglia di cineasti la mostra TUTTI DE SICA invitando Andrea (terza generazione: figlio di Manuel fratello maggiore di Christian), nipote di Vittorio, a parlare della sua filmografia sul mondo giovanile che va da BABY a NON MI UCCIDERE, appunto, passando per I FIGLI DELLA NOTTE. Mirta (Alice Pagani) va in overdose con l'amato e ribelle Robin (Rocco Fasano) morendo tragicamente si risveglierà 'Sopramorta' e cannibale inseguita da una setta di” beneandanti”. Da “Il tempo delle mele” allo 'spaghetti Twilight' d'ascendenza lynchiana DE SICA inventa all'italiana in modo 'neohorror' realista e carnale...